Сотрудники МЧС спасли 10 человек из горящего дома в поселке Решетиха

Возможная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования.

Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

Десять человек, в том числе пятерых детей, спасли сотрудники МЧС при пожаре в поселке Решетиха Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Вечером 8 августа пламя охватило квартиру в трехэтажном жилом доме. Людей выводили из горящего здания с помощью специальных масок. К счастью, обошлось без пострадавших.

Пожар потушили на площади 20 квадратных метров. Предварительно, возгорание могло возникнуть из-за аварийного режима работы электрооборудования.

Ранее мы писали, что семь пожаров ликвидировали в Нижегородской области 7 августа.