Жителя Куйтунского района будут судить за избиение инспектора

Источник: Freepik

45-летнего жителя Куйтунского района будут судить за то, что он избил инспектора-охотоведа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

В июле 2025 года в ходе рейда в охотничьем урочище Токарён в селе Броды Куйтунского района инспектор службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области остановил мужчину. У мужчины было охотничье огнестрельное ружьё и не было разрешения на охоту. Инспектор объявил об изъятии ружья. Мужчина, не желая платить штраф, схватил палку и два раза ударил инспектора, после чего толкнул его, отчего инспектор ударился о дверь машины.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.