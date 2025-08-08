Жителя Куйтунского района будут судить за избиение инспектора

В июле 2025 года в ходе рейда в охотничьем урочище Токарён в селе Броды Куйтунского района инспектор службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области остановил мужчину. У мужчины было охотничье огнестрельное ружьё и не было разрешения на охоту. Инспектор объявил об изъятии ружья. Мужчина, не желая платить штраф, схватил палку и два раза ударил инспектора, после чего толкнул его, отчего инспектор ударился о дверь машины.