Воронежского бизнесмена Андрея Прытыкина заключили в СИЗО

Андрею Прытыкину вменяется покушение на дачу взятки (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ). Он является одним из фигурантов скандального дела о мошенничестве на выборах в 2020 году, по которому ранее были осуждены бывший вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин и его заместительница по работе в управе Коминтерновского района Светала Васькова. Как установил суд, перед выборами в 2020 году на тот момент они получили 7 млн руб. от кандидатов в гордуму и облдуму Воронежа. За эти деньги чиновники якобы обещали добиться их победы, но в итоге ничего не сделали. Бавыкин получил 10 лет колонии, Васькова — пять.
Андрей Прытыкин был единственным фигурантом этого дела, не признавшим вину. Он отрицал передачу денег сотрудникам управы. Все остальные депутаты в связи с признанием вины не были привлечены к ответственности.
Андрею Прытыкину 58 лет. Он избирался депутатом облдумы последних двух созывов от «Единой России».