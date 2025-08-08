Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорус пытался провернуть аферу со страховкой — ему грозит до 12 лет

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Оперативники ГУБОПиК при силовой поддержке отряда спецназа «Рысь» внутренних войск задержали в Беларуси страхового мошенника, сообщили в пресс-службе МВД.

Источник: СК РБ

Им оказался 39-летний индивидуальный предприниматель. В феврале этого года он заявил о том, что на территории России якобы был угнан его премиальный автомобиль Audi. Поскольку машина находилась в лизинге, мужчина обратился в страховую компанию.

Аферист обманным путем пытался получить возмещение ущерба в сумме около 35 тысяч долларов.

рассказал начальник отдела 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД Олег Бобрович

Белорусские оперативники с помощью российский коллег установили, что автомобиль на самом деле никто не угонял — хозяин Audi продал его для разборки на запчасти.

В министерстве отметили, что данный случай — не единичный. Мошенник на протяжении последних нескольких лет использовал одну и ту же схему для своих махинаций со страховыми и лизинговыми компаниями.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли у афериста семь мобильных телефонов, ноутбук, пять банковских карт и различную документацию. На имущество злоумышленника наложен арест.

Следователи возбудили уголовное дело за покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Санкции статьи предусматривают до 12 лет лишения свободы.