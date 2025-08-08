Белорус пытался провернуть аферу со страховкой — ему грозит до 12 лет

Им оказался 39-летний индивидуальный предприниматель. В феврале этого года он заявил о том, что на территории России якобы был угнан его премиальный автомобиль Audi. Поскольку машина находилась в лизинге, мужчина обратился в страховую компанию.
Аферист обманным путем пытался получить возмещение ущерба в сумме около 35 тысяч долларов.
Белорусские оперативники с помощью российский коллег установили, что автомобиль на самом деле никто не угонял — хозяин Audi продал его для разборки на запчасти.
В министерстве отметили, что данный случай — не единичный. Мошенник на протяжении последних нескольких лет использовал одну и ту же схему для своих махинаций со страховыми и лизинговыми компаниями.
Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли у афериста семь мобильных телефонов, ноутбук, пять банковских карт и различную документацию. На имущество злоумышленника наложен арест.
Следователи возбудили уголовное дело за покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Санкции статьи предусматривают до 12 лет лишения свободы.