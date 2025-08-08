Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черняховске пожарные спасли человека из горящей квартиры

Серьезный пожар произошел в двухкомнатной квартире многоквартирного дома, расположенного во Втором Дачном переулке Черняховска: огонь охватил мебель и личные вещи жильцов на площади 10 квадратных метров.

Источник: МЧС РФ

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС России провели масштабную спасательную операцию. Пожарные не только спасли одного человека непосредственно из горящей квартиры, но и эвакуировали ещё 14 жильцов дома. Благодаря профессиональным действиям огнеборцев удалось быстро ликвидировать возгорание и не допустить распространения пламени на соседние помещения.

Пострадавший был незамедлительно передан медицинским работникам для оказания необходимой помощи. Причиной чрезвычайного происшествия стала неосторожность при курении. На тушение пожара были направлены 6 специалистов МЧС и одна пожарная машина, сообщили в ведомстве.