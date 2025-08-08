В Черняховске пожарные спасли человека из горящей квартиры

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС России провели масштабную спасательную операцию. Пожарные не только спасли одного человека непосредственно из горящей квартиры, но и эвакуировали ещё 14 жильцов дома. Благодаря профессиональным действиям огнеборцев удалось быстро ликвидировать возгорание и не допустить распространения пламени на соседние помещения.