Бывший глава Погранслужбы КНБ вышел на свободу

Бывший руководитель Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана Дархан Дильманов вышел на свободу, сообщает Zakon.kz.

Источник: gov.kz

Об этом 8 августа сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС).

Указанный в запросе осужденный отбывал наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы согласно приговору суда. Освобожден в связи с полным отбытием срока наказания, назначенного судом.

рассказали в ведомстве

Дархан Дильманов был осужден в декабре 2023 года. Он и другие должностные лица обвинялись в злоупотреблении властью, повлекшем тяжкие последствия, и в получении взятки в крупном размере (ст. 28 ч. 3, 5, ст. 450 ч. 2, ст. 366 ч. 3 п. 1, 2 и 4 УК РК). Он получил четыре года лишения свободы.