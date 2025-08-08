Бывший глава Погранслужбы КНБ вышел на свободу

Дархан Дильманов был осужден в декабре 2023 года. Он и другие должностные лица обвинялись в злоупотреблении властью, повлекшем тяжкие последствия, и в получении взятки в крупном размере (ст. 28 ч. 3, 5, ст. 450 ч. 2, ст. 366 ч. 3 п. 1, 2 и 4 УК РК). Он получил четыре года лишения свободы.