В Приморье арестовали мужчину, сбившего двух школьниц на гидроцикле

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1.2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).
Напомним, что обе девочки после происшествия на море были оперативно госпитализированы в Хасанскую центральную районную больницу. При этом одна из пострадавших после оказания помощи была отпущена домой.
Состояние второго подростка после проведения реанимационных мероприятий удалось стабилизировать — сейчас оно оценивается как средней тяжести. Ребенка вертолетом доставили в медучреждение Владивостока для дальнейшего лечения.