Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье арестовали мужчину, сбившего двух школьниц на гидроцикле

В Приморском крае житель региона, который на гидроцикле совершил наезд на двух несовершеннолетних девочек, катающихся на сапборде, заключен под стражу. Об этом сообщает Telegram-канал Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Источник: РИА "Новости"

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1.2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

Напомним, что обе девочки после происшествия на море были оперативно госпитализированы в Хасанскую центральную районную больницу. При этом одна из пострадавших после оказания помощи была отпущена домой.

Состояние второго подростка после проведения реанимационных мероприятий удалось стабилизировать — сейчас оно оценивается как средней тяжести. Ребенка вертолетом доставили в медучреждение Владивостока для дальнейшего лечения.