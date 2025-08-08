Трагедия на Невском. При обрушении в доме XIX века погиб рабочий

Один человек погиб, второй доставлен в больницу. Что стало причиной смертельного ЧП — халатность, многочисленные нарушения или бездействие ответственных лиц — теперь предстоит выяснить следователям.
Один погиб, второй в больнице.
Поздно вечером 7 августа в центре Петербурга произошла трагедия: в доме дореволюционной постройки № 103 по Невскому проспекту обрушилось межэтажное перекрытие.
Около 21:00 жильцы дома сообщили в экстренные службы об обрушении потолка между первым и вторым этажами. Сначала информацию о происшествии передали очевидцы, позже её подтвердили официальные источники. На место оперативно прибыли спасатели МЧС, сотрудники полиции, Росгвардии и руководители городских служб.
«На месте работают сотрудники МЧС. Проводится обследование конструкций в зоне обрушения. Угрозы дальнейшего обрушения нет», — заявили в администрации Центрального района Петербурга.
По данным Следственного комитета, погиб 30-летний рабочий из Псковской области. Его напарника, 31-летнего жителя Петербурга, с травмами позвоночника госпитализировали в Мариинскую больницу.
Незаконная перепланировка?
В эпицентре обрушения оказалась квартира № 13 на втором этаже. По словам очевидцев и жителей дома, в этом помещении ранее располагалась коммуналка, которую превратили в мини-отель, а затем — в студии. Годы жалоб жильцов ни к чему не привели.
«Пять лет мы пытались с этим бороться. Там сделали шесть квартир, у нас была нагрузка на электросети, канализацию, напор воды был плохой. Администрация Петербурга никак на это не реагировала. Ситуация сдвинулась с мертвой точки, когда я стала писать в Администрацию президента», — цитирует «Фонтанка» Анну, собственницу квартиры на четвёртом этаже.
В 2023 году суд обязал собственника, где произошла трагедия, вернуть квартиру в первоначальное состояние. Однако, по словам жильцов, работы начались лишь в 2025 году. При этом на первом этаже также шёл ремонт. Именно совмещение нагрузок и складирование строительного мусора в квартире, по предварительным данным, и привело к обрушению.
«Обрушение произошло в 13-й квартире на втором этаже. Я подпрыгнула, у меня стена практически граничит. Я боюсь, чтобы стены не повело», — рассказала Светлана из гостиницы «Невский 103N».
В жилищном комитете подтвердили информацию жильцов.
«В квартире на втором этаже была незаконная перепланировка, и собственник приводил помещение в первоначальный вид. По предварительным данным, именно из-за этих работ пол квартиры на втором этаже провалился на первый», — сообщили в профильном комитете.
Системная халатность.
Из открытых данных Росреестра следует, что квартира площадью 99,7 «квадратов» находится в долевой собственности и обременена тремя запретами на регистрационные действия, два из которых были вынесены в 2024 году, один — в марте 2025-го. Районная администрация зафиксировала факт перепланировки еще в 2020 году, но предписание не исполнялось добровольно.
«Они заполнили весь двор мешками, мы им каждый день говорили, чтобы вывозили эти мешки. Никто не обращал на это внимания», — поделилась Светлана.
Жители также утверждают, что строительный мусор и материалы в течение нескольких лет хранились прямо в квартирах и во дворе. Это подтверждают фото и видео, появившиеся в распоряжении spb.aif.ru.
Кто ответит?
Сразу после инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (часть 2 статьи 216 УК РФ).
«Следователи следственного отдела по Центральному району устанавливают обстоятельства обрушения. Также проверку проводит прокуратура района», — заявили в пресс-службе СУ СКР по Петербургу.
На месте происшествия работали врио главы Центрального района Максим Романцов, председатель Жилищного комитета Денис Удод, представители «Жилкомсервис № 3» и ГЖИ. Арка дома была перекрыта, проход ограничен.
«Из здания были эвакуированы двое человек. Остальные жильцы находятся вне дома. Угрозы обрушения нет, отселение не требуется», — сообщили в жилищной службе.
Справка
Дом № 103 на Невском проспекте — дореволюционной постройки 1880 года. В нём 29 квартир, капитальный ремонт не проводился. По данным ГИС ЖКХ, степень износа дома — 45%. Несмотря на недавний ремонт фасада и крыши в 2024 году, работы внутри здания не выполнялись. В планах Фонда капремонта есть восстановление несущих конструкций, но сроки не установлены.
«После детального обследования управляющей компании скажут, что делать, чтобы дом не продолжил разрушаться», — сообщили в администрации Центрального района. Следствие и прокуратура продолжают работу, однако жильцы справедливо опасаются, что история может повториться.