Милиция поймала похитителя крестов и оградок с кладбищ в Гродненской области

Выяснилось, что подозреваемый решил оставить основную работу и зарабатывать на жизнь, похищая металлические изделия с кладбищ и сдавая их на металлолом. Мужчина целенаправленно выбирал заброшенные и неухоженные могилы, полагая, что в этом случае пропажу никто не обнаружит или не заявит о ней в полицию. Чаще всего он похищал кресты, ограды и цепи.