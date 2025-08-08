Ричмонд
Милиция поймала похитителя крестов и оградок с кладбищ в Гродненской области

Житель Ошмянского района похитил с кладбищ кресты и оградки общим весом в 15 тонн.

Источник: Комсомольская правда

Милиция поймала похитителя крестов и оградок с кладбищ в Гродненской области. Подробности сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Прибыльный, но аморальный «бизнес» — кражу металлических элементов с кладбищенских захоронений — наладил 40-летний житель Ошмянского района. Все вскрылось после того, как в Островецкий РОВД обратился 44-летний мужчина, заявивший об исчезновении двух металлических крестов с могилы его родственников.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативные мероприятия, в результате которых похитителя задержали сразу после совершения очередной кражи.

Похититель орудовал на кладбищах вчетырех районах Гродненской области. Фото: УВД Гродненского облисполкома.

Выяснилось, что подозреваемый решил оставить основную работу и зарабатывать на жизнь, похищая металлические изделия с кладбищ и сдавая их на металлолом. Мужчина целенаправленно выбирал заброшенные и неухоженные могилы, полагая, что в этом случае пропажу никто не обнаружит или не заявит о ней в полицию. Чаще всего он похищал кресты, ограды и цепи.

Общий вес похищенных на кладюбищх изделий составляет не менее 15 тонн. Фото: УВД Гродненского облисполкома.

Во взаимодействии с оперативниками областного УВД было установлено, что кладбищенский похититель орудовал на территории Сморгонского, Островецкого, Ошмянского и Молодечненского районов. По предварительным оценкам, общий вес похищенного металла составляет не менее 15 тонн.

