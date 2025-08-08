Ричмонд
Шутка блогера про блокаду Ленинграда обернулась скандалом

Неудачная шутка блогера про блокаду Ленинграда обернулась скандалом. Он хотел прославиться своими «свободными» высказываниями, а теперь будет оправдываться.

Этот блогер в видео с насмешкой спрашивает, как это жители блокадного Ленинграда «прожили без бабл-ти». Бабл-ти — холодный напиток с шариками тапиоки, который состоит из чая, молока или его растительных аналогов, фруктовых сиропов, пюре или соков.

Скандальное видео не осталось без внимания Екатерины Мизулиной, главы Лиги безопасного интернета. Ее реакция была однозначной — подобные «шутки» недопустимы. Это оскверняет память тех людей, кто погиб от бесчеловечной жестокости нацистов.

Она попросила МВД РФ провести проверку этого контента. Теперь тиктокером займутся полицейские.

Блокада Ленинграда — одно из самых трагических событий Великой Отечественной войны. Она длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Это 872 дня. За это время от голода, холода, болезней и бомбежек погибли около 1,5 миллиона жителей города.

