Шутка блогера про блокаду Ленинграда обернулась скандалом

Блокада Ленинграда — одно из самых трагических событий Великой Отечественной войны. Она длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Это 872 дня. За это время от голода, холода, болезней и бомбежек погибли около 1,5 миллиона жителей города.