Подростки признались в теракте на железной дороге под Краснодаром

«Несовершеннолетние дали признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления», — говорится в сообщении.
Фигурантам предъявлено обвинение по статье «Террористический акт». По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия, в июле подростки совершили поджог объекта транспортной инфраструктуры, нарушив работу железной дороги. Происходящее они записывали на мобильный телефон. Преступление подростки совершили за денежное вознаграждение, которое им пообещало неизвестное лицо в мессенджере.