Подростки признались в теракте на железной дороге под Краснодаром

По данным следствия, в июле подростки совершили поджог объекта транспортной инфраструктуры, нарушив работу железной дороги. Происходящее они записывали на мобильный телефон. Преступление подростки совершили за денежное вознаграждение, которое им пообещало неизвестное лицо в мессенджере.