Самарец стащил у знакомых велосипед и золотой браслет

25-летнего горожанина поймали. Ущерб превысил 140 тыс. рублей. Проходит по уголовному делу по факту кражи.
Жертвами злоумышленника стали 33- и 36-летние жители. У одного стащил золотой браслет, а другой не смог найти велосипед. Правоохранители на место происшествия и осмотрели дом на улице Электрозаводской. Следов взлома не было.
Позже узнали: до пропажи имущества пострадавшие выпивали с малознакомым парнем. До этого разговорились в травмпункте. Во время застолья молодой самарец уснул, а хозяева отправились в магазин. Вернувшись, поняли, что их обокрали.
Правоохранители задержали 25-летнего горожанина. Во всем сознался. Байк и украшение продал прохожему за 10 тыс. рублей, «прибыль» спустил на свои нужды, уточнили в региональном главке.
