Самарское УФАС признало ненадлежащей рекламу акции «1+1» ООО «Академия слуха»

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Самарской области обнаружило нарушения в рекламе акции «1+1: второй слуховой аппарат бесплатно», которую проводила компания ООО «Академия слуха». Информация об этом появилась на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области.
Проверка началась после обращения депутата Губернской думы, который выступал в защиту интересов 90-летнего пенсионера. В издании «Социальная газета» была размещена реклама с предложением, согласно которому при покупке одного слухового аппарата второй предоставлялся бесплатно. Однако при покупке пенсионер получил чек, где были указаны цены за оба аппарата, без пометки о бесплатности второго.
Комиссия УФАС выяснила, что реклама вводила потребителей в заблуждение: условие акции — что предложение не распространяется на все модели слуховых аппаратов — было указано очень мелким шрифтом и практически незаметно.
В итоге реклама признана нарушающей законодательство. ООО «Академия слуха» получили предписание прекратить нарушение, а материалы переданы для возбуждения административного дела.
