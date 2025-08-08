Самарское УФАС признало ненадлежащей рекламу акции «1+1» ООО «Академия слуха»

Проверка началась после обращения депутата Губернской думы, который выступал в защиту интересов 90-летнего пенсионера. В издании «Социальная газета» была размещена реклама с предложением, согласно которому при покупке одного слухового аппарата второй предоставлялся бесплатно. Однако при покупке пенсионер получил чек, где были указаны цены за оба аппарата, без пометки о бесплатности второго.