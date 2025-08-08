В Воронежской области «Лада Калина» вылетела в кювет, погибла пенсионерка

По предварительным данным, вчера, 7 августа, на 610 километре автодороги «М-4 “Дон” случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Примерно в 13:30 водитель «Лады Калины», 68-летний житель Поворинского района, потерял управление над машиной, из-за чего транспортное средство наехало на железобетонное ограждение, затем вылетело в кювет, где опрокинулось. В результате аварии пассажир легковушки, 65-летняя жительница Поворинского района, от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда «скорой».