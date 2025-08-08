В Находке две девочки покусали ребёнка и отобрали у него газировку

Две девочки-подростка покусали ребенка и забрали у него бутылку газировки в Находке. Инцидент привлёк внимание полиции, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Очевидцы сообщают, что вечером 7 августа на улице Ленинградской, 14 около магазина 10-летний мальчик стал жертвой нападения двух девочек-подростков из-за бутылки с газировкой. Они укусили его и забрали бутылку.
В полицию обратилась 34-летняя сестра пострадавшего несовершеннолетнего.
«По данному факту полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия, а также личности участников инцидента. По результатам проверочных мероприятий будет принято законное и обоснованное решение», — сообщили в правоохранительных органах.
