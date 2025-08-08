В Находке две девочки покусали ребёнка и отобрали у него газировку

Ранее ИА PrimaMedia писало, что на территории Находкинского городского округа произошло ДТП с участием ребёнка. По предварительной информации, 37-летняя женщина за рулём автомобиля Renault Kaptur следовала в сторону микрорайона Врангель. В какой-то момент на дороге появился ребёнок — 9-летняя девочка перебегала проезжую часть в не предусмотренном для перехода месте. Водитель не успела затормозить и совершила наезд.