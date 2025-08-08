В центре Петербурга стреляли из-за собак. Есть пострадавший

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 8 августа, полицейские приехали на 9-ю Советскую улицу, 22, накануне около восьми часов вечера, получив сигнал о нарушении общественного порядка. Миром не удалось разойтись двум мужчинам, которые спорили из-за выгула собак.
В разгар дискуссии один из участников не смог подобрать слов и дважды выстрелил из травматического пистолета в ноги 36-летнего оппонента. Пострадавшего госпитализировали.
Стрелок не стал ждать полицейских на месте. 40-летнего мужчину с травматическим пистолетом задержали на Мытнинской улице. Пока он получил протокол о мелком хулиганстве, в перспективе — возбуждение уголовного дела.