Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области прокуратура оштрафовала бывшего перевозчика маршрута № 480

Прокуратура Волжского района Самарской области выявила нарушения у бывшего перевозчика автобусного маршрута № 480.

Прокуратура Волжского района Самарской области выявила нарушения у бывшего перевозчика автобусного маршрута № 480. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации, в один из дней вместо 52 автобусов вышло 14. Также не соблюдались предрейсовый контроль и режим труда водителей, отсутствовал ответственный за безопасность.

Перевозчика и директора оштрафовали на 149 тыс. рублей. Минтранс назначил нового перевозчика, который выпустил 23 новых автобуса и установил единый тариф 40 рублей. Интервал движения транспорта — от 10 до 20 минут.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.