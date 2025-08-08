В Самарской области прокуратура оштрафовала бывшего перевозчика маршрута № 480

Прокуратура Волжского района Самарской области выявила нарушения у бывшего перевозчика автобусного маршрута № 480. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По информации, в один из дней вместо 52 автобусов вышло 14. Также не соблюдались предрейсовый контроль и режим труда водителей, отсутствовал ответственный за безопасность.
Перевозчика и директора оштрафовали на 149 тыс. рублей. Минтранс назначил нового перевозчика, который выпустил 23 новых автобуса и установил единый тариф 40 рублей. Интервал движения транспорта — от 10 до 20 минут.
