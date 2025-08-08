Ричмонд
Житель Украины попытался перелететь в Молдавию на параплане

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Стремившийся избежать мобилизации житель Хмельницкой области на Украине пытался перелететь в Молдавию на параплане, который он специально для этих целей купил в интернете за 500 евро, сообщает украинская погранслужба, которая задержала «пилота» еще до взлета.

«Сорокавосьмилетий житель Хмельницкой области решил пересечь границу (с Молдавией — ред.) на параплане, купленном в интернете за 500 евро. Для взлета он выбрал поле недалеко от государственной границы и планировал лететь без документов и какой-либо навигации — “на глаз”, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы Украины.

Отмечается, что нарушителя задержали еще до того, как он успел взлететь, после чего привлекли его к административной ответственности.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника». Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой «вручения» повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.