Мэр молдавского села, который насмерть сбил подростка, останется под судебным контролем: Чокинэ запрещено водить машину и покидать Ниспоренский район без уведомления судьи

Бывший примар села Болдурешты Никанор Чокинэ, обвиняемый в смертельном наезде на 14-летнего подростка с последующим побегом с места ДТП, не будет освобождён — такое решение принял Суд Буюкан. Адвокаты и сам Чокинэ настаивали на его освобождении, однако суд отклонил ходатайство. Чокинэ свою вину отрицает и утверждает, что дело против него — политически мотивировано.