Мэр молдавского села, который насмерть сбил подростка, останется под судебным контролем: Чокинэ запрещено водить машину и покидать Ниспоренский район без уведомления судьи

Такое решение принял суд сектора Буюканы в Кишиневе.

Источник: Комсомольская правда

Бывший примар села Болдурешты Никанор Чокинэ, обвиняемый в смертельном наезде на 14-летнего подростка с последующим побегом с места ДТП, не будет освобождён — такое решение принял Суд Буюкан. Адвокаты и сам Чокинэ настаивали на его освобождении, однако суд отклонил ходатайство. Чокинэ свою вину отрицает и утверждает, что дело против него — политически мотивировано.

В суде Кишинэу прошло заседание по делу бывшего примара Болдурешт Никанора Чокинэ, обвиняемого в непредумышленном убийстве и оставлении места ДТП.

Прокуроры обратились к судьям с требованием продлить ему меру пресечения в виде судебного контроля ещё на 60 дней, так как срок действия текущего контроля истекает 9 августа. Это ходатайство было подано с целью снизить риски, связанные с возможным уклонением обвиняемого от явки в суд.

Чокина, чей мандат был аннулирован после ареста, назвал решение ЦИК политическим и заявил, что теперь занимается судебным иском против государства.

Он находится под судебным контролем с рядом ограничений, включая запрет на выезд из Ниспоренского района и вождение автомобиля.

Напомним, что после аварии в феврале 2024 года, в которой погиб ребёнок, Чокина был арестован. Повторные выборы, которые он выиграл, были аннулированы, и в итоге он был исключён из гонки.

Источник: t.me/nemdnews.

Узнать больше по теме
Биография Евгении Гуцул
Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.
Читать дальше