Мэр молдавского села, который насмерть сбил подростка, останется под судебным контролем: Чокинэ запрещено водить машину и покидать Ниспоренский район без уведомления судьи

Бывший примар села Болдурешты Никанор Чокинэ, обвиняемый в смертельном наезде на 14-летнего подростка с последующим побегом с места ДТП, не будет освобождён — такое решение принял Суд Буюкан. Адвокаты и сам Чокинэ настаивали на его освобождении, однако суд отклонил ходатайство. Чокинэ свою вину отрицает и утверждает, что дело против него — политически мотивировано.
В суде Кишинэу прошло заседание по делу бывшего примара Болдурешт Никанора Чокинэ, обвиняемого в непредумышленном убийстве и оставлении места ДТП.
Прокуроры обратились к судьям с требованием продлить ему меру пресечения в виде судебного контроля ещё на 60 дней, так как срок действия текущего контроля истекает 9 августа. Это ходатайство было подано с целью снизить риски, связанные с возможным уклонением обвиняемого от явки в суд.
Чокина, чей мандат был аннулирован после ареста, назвал решение ЦИК политическим и заявил, что теперь занимается судебным иском против государства.
Он находится под судебным контролем с рядом ограничений, включая запрет на выезд из Ниспоренского района и вождение автомобиля.
Напомним, что после аварии в феврале 2024 года, в которой погиб ребёнок, Чокина был арестован. Повторные выборы, которые он выиграл, были аннулированы, и в итоге он был исключён из гонки.
Источник: t.me/nemdnews.
