В Калининградской области пенсионерка помогла полиции выйти на пособника телефонных аферистов

Правоохранители сделали муляж денежных средств. Коробку с купюрами женщина вручила курьеру, который отвез её дроперу. В момент передачи оперативники задержали злоумышленника. Им оказался 20-летний житель Калининграда. Парень рассказал, что нашёл в интернете объявление о быстром заработке. На его мобильный телефон поступали сообщения с указанием адресов, куда необходимо было прибывать в назначенное время. Он заказывал курьера, который не подозревал, что участвует в аферах, после чего забирал посылки. Деньги подозреваемый переводил на банковские счета нанимателей, оставляя себе 7−10% в качестве вознаграждения.