В Калининградской области пенсионерка помогла полиции выйти на пособника телефонных аферистов

В Калининградской области 89-летняя пенсионерка помогла полиции выйти на пособника телефонных аферистов. об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Пожилая женщина обратилась в дежурную часть МО МВД России «Советский». Она рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, представившийся специалистом по декларированию денежных средств и сообщил, что ей необходимо проверить накопления. Для этого нужно было передать наличные курьеру. Пенсионерку убедили, что деньги вернут после проверки.
«Женщина сняла с банковского счёта свои сбережения и сообщила об этом специалисту. Два дня подряд к потерпевшей приезжал мужчина, которому она отдала более 2 миллионов рублей. Через некоторое время потерпевшей снова поступил звонок. Собеседник договорился с ней о третьей передаче денежных средств. Об этом узнали родственники пенсионерки и отвезли её в полицию, где она написала заявление», — рассказали в ведомстве.
Правоохранители сделали муляж денежных средств. Коробку с купюрами женщина вручила курьеру, который отвез её дроперу. В момент передачи оперативники задержали злоумышленника. Им оказался 20-летний житель Калининграда. Парень рассказал, что нашёл в интернете объявление о быстром заработке. На его мобильный телефон поступали сообщения с указанием адресов, куда необходимо было прибывать в назначенное время. Он заказывал курьера, который не подозревал, что участвует в аферах, после чего забирал посылки. Деньги подозреваемый переводил на банковские счета нанимателей, оставляя себе 7−10% в качестве вознаграждения.
Злоумышленник также сообщил полицейским, что его куратор обучал его способам конспирации и давал рекомендации в случае, если его задержат сотрудники полиции. Парня это, правда, не спасло. Установлено, что таким же способом подозреваемый получил деньги еще от одной жительницы Калининградской области, которая лишилась свыше миллиона рублей. Возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»). Парня заключили под стражу, расследование продолжается.
Жителей Калининградской области предупредили о мошенниках, которые притворяются сотрудниками ФСБ.