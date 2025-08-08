Возгорание пауэрбанка вызвало панику на борту самолета над Атлантикой. Видео

Бортпроводники оперативно потушили возгорание огнетушителями. По их информации, внешний аккумулятор находился внутри рюкзака пассажира и не был подключено к электросети. В авиакомпании подтвердили, что ситуация была полностью взята под контроль, и лайнер продолжил полет до Амстердама. В результате случившегося никто не пострадал.