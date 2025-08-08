Ричмонд
Возгорание пауэрбанка вызвало панику на борту самолета над Атлантикой. Видео

Пассажиры рейса KLM из Сан-Паулу в Амстердам пережили тревожные моменты над Атлантикой, когда на борту самолета загорелся портативный аккумулятор. Экипаж оперативно потушил огонь, предотвратив серьезные последствия.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Посреди Атлантического океана на борту самолета авиакомпании KLM произошло загорание зарядного устройства, что вызвало панику среди пассажиров. Инцидент произошел на рейсе KL792, следовавшем из Сан-Паулу в Амстердам. Об этом сообщает британское издание DailyMail.

По словам бразильской журналистки Симоны Малаголи, находившейся на борту, портативный аккумулятор внезапно вспыхнул. На видео видно, как дым заполняет правую часть салона Boeing 777−300.

Бортпроводники оперативно потушили возгорание огнетушителями. По их информации, внешний аккумулятор находился внутри рюкзака пассажира и не был подключено к электросети. В авиакомпании подтвердили, что ситуация была полностью взята под контроль, и лайнер продолжил полет до Амстердама. В результате случившегося никто не пострадал.