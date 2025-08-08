Возгорание пауэрбанка вызвало панику на борту самолета над Атлантикой. Видео

Посреди Атлантического океана на борту самолета авиакомпании KLM произошло загорание зарядного устройства, что вызвало панику среди пассажиров. Инцидент произошел на рейсе KL792, следовавшем из Сан-Паулу в Амстердам. Об этом сообщает британское издание DailyMail.
По словам бразильской журналистки Симоны Малаголи, находившейся на борту, портативный аккумулятор внезапно вспыхнул. На видео видно, как дым заполняет правую часть салона Boeing 777−300.
Бортпроводники оперативно потушили возгорание огнетушителями. По их информации, внешний аккумулятор находился внутри рюкзака пассажира и не был подключено к электросети. В авиакомпании подтвердили, что ситуация была полностью взята под контроль, и лайнер продолжил полет до Амстердама. В результате случившегося никто не пострадал.