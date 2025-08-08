В Петербурге глава УК напал на жильцов дома с баллончиком и пистолетом

Конфликт между главой УК и местными жителями произошел 7 августа у дома 22 по улице Верности. В полдень в полицию поступило сообщение о нападении на людей.
Прибыв на место, полицейские обнаружили травмированных 35-летнюю жительницу дома и мужчину 34 лет.
Они рассказали, что сначала выясняли отношения с 69-летним председателем управляющей организации на словах, а потом он распылил в сторону мужчины содержимое газового баллончика и выстрелил в сторону женщины из сигнального пистолета.
Подозреваемого задержали на месте происшествия и доставили в отдел полиции. У него изъяли сигнальный пистолет.
Пострадавшим пришлось обратиться за медицинской помощью. После ее оказания они будут продолжать лечение амбулаторно.
Расследование уголовного дела продолжается.