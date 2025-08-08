Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге глава УК напал на жильцов дома с баллончиком и пистолетом

Руководитель одной из управляющих компаний Калининского района Петербурга применил газовый баллончик и сигнальный пистолет в ходе конфликта с жильцами дома. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство, сообщает региональный главк МВД.

Источник: Российская газета

Конфликт между главой УК и местными жителями произошел 7 августа у дома 22 по улице Верности. В полдень в полицию поступило сообщение о нападении на людей.

Прибыв на место, полицейские обнаружили травмированных 35-летнюю жительницу дома и мужчину 34 лет.

Они рассказали, что сначала выясняли отношения с 69-летним председателем управляющей организации на словах, а потом он распылил в сторону мужчины содержимое газового баллончика и выстрелил в сторону женщины из сигнального пистолета.

Подозреваемого задержали на месте происшествия и доставили в отдел полиции. У него изъяли сигнальный пистолет.

Пострадавшим пришлось обратиться за медицинской помощью. После ее оказания они будут продолжать лечение амбулаторно.

Расследование уголовного дела продолжается.