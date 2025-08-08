За неделю в Иркутской области от укусов клещей пострадали 230 жителей

Сейчас у клещей снизилась активность, на это влияет и переменчивая погода. Однако случаи укусов остаются стабильными. Поэтому при выезде за город и в лес, нужно соблюдать меры профилактики. А если клещ вас все-таки укусил, нужно незамедлительно обратиться в больницу.