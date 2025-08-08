После выпитой сочинской чачи ослепла 36-летняя уфимка

36-летняя жительница Уфы полностью лишилась зрения после употребления смертельно опасной чачи из Сочи. Сейчас женщина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом «КП-Уфа» сообщили в Минздраве Башкирии. Пока неизвестно, приобрела ли она ядовитый напиток сама или получила в качестве подарка.