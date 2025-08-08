После выпитой сочинской чачи ослепла 36-летняя уфимка

36-летняя жительница Уфы полностью лишилась зрения после употребления смертельно опасной чачи из Сочи. Сейчас женщина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом «КП-Уфа» сообщили в Минздраве Башкирии. Пока неизвестно, приобрела ли она ядовитый напиток сама или получила в качестве подарка.
— Состояние пациентки крайне тяжелое. Отравление метанолом лабораторно подтверждено. Ей проводится все необходимое лечение, — уточнили в ведомстве.
Как установили следственные органы, контрафактную чачу на рынке «БаZар» в Сириусе сбывали 71-летняя пенсионерка и ее внучка. Обе подозреваемые уже арестованы и помещены в СИЗО на два месяца.
Жертвами их чачи стали как минимум восемь человек: трое сочинцев, двое туристов с Дальнего Востока, две челябинки и отдыхающий в местном санатории. Общее число погибших от этой партии паленого алкоголя в разных городах России уже превысило десять человек.
