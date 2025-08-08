Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После выпитой сочинской чачи ослепла 36-летняя уфимка

Уфимка потеряла зрение после сочинской чачи.

Источник: Комсомольская правда

36-летняя жительница Уфы полностью лишилась зрения после употребления смертельно опасной чачи из Сочи. Сейчас женщина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом «КП-Уфа» сообщили в Минздраве Башкирии. Пока неизвестно, приобрела ли она ядовитый напиток сама или получила в качестве подарка.

— Состояние пациентки крайне тяжелое. Отравление метанолом лабораторно подтверждено. Ей проводится все необходимое лечение, — уточнили в ведомстве.

Как установили следственные органы, контрафактную чачу на рынке «БаZар» в Сириусе сбывали 71-летняя пенсионерка и ее внучка. Обе подозреваемые уже арестованы и помещены в СИЗО на два месяца.

Жертвами их чачи стали как минимум восемь человек: трое сочинцев, двое туристов с Дальнего Востока, две челябинки и отдыхающий в местном санатории. Общее число погибших от этой партии паленого алкоголя в разных городах России уже превысило десять человек.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.