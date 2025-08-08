В Ферганской области мужчина получил восемь лет тюрьмы. Причиной стал любовный треугольник

История началась с того, что обвиняемый, зная о замужестве бывшей девушки, не прекратил с ней общение. Вскоре об этом узнал её супруг, что привело к открытой вражде между мужчинами. Ситуация ещё больше накалилась, когда в конфликт вмешались родственники обеих сторон.
Чтобы разобраться в произошедшем, брат девушки пригласил молодого человека на встречу. Однако вместо мирного разговора у ресторана, куда с каждой стороны пришли по семь-восемь человек, началась ссора, быстро переросшая в драку.
По версии следствия, в разгар конфликта обвиняемый достал из своей машины нож и, намереваясь убить родственника мужа своей бывшей возлюбленной, нанёс ему несколько ударов в область груди, бедра и живота. Потерпевший остался жив только благодаря вмешательству других участников инцидента, которые сумели остановить нападавшего.
Суд квалифицировал действия молодого человека как покушение на умышленное убийство. Приговором Бувайдинского районного суда он признан виновным. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.