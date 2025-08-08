В Ферганской области мужчина получил восемь лет тюрьмы. Причиной стал любовный треугольник

Vaib.uz (Узбекистан. 8 августа). В Бувайдинском районе Ферганской области 24-летний молодой человек оказался на скамье подсудимых после того, как продолжил отношения с бывшей возлюбленной даже после её замужества. Конфликт, разгоревшийся с мужем женщины, перерос в жестокое нападение и закончился для него приговором — восемь лет лишения свободы. Об этом сообщили в Ферганском областном суде.