Микроавтобус скатился в озеро Байкал, есть пострадавшие

В Ольхонском районе Иркутской области микроавтобус с пассажирами скатился в озеро Байкал, в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Иркутской области.
Как уточняет прокуратура, инцидент произошел сегодня днем вблизи туристической базы «Тойнак». Транспортное средство с 17 туристами без водителя съехало по склону прямо в воду. Нескольким людям потребовалась медицинская помощь.
Правоохранители сейчас устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Прокуратура взяла контроль ход процессуальной проверки Следственного комитета и, при наличии оснований, примет меры реагирования в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок и дорожного движения.