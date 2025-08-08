Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Микроавтобус скатился в озеро Байкал, есть пострадавшие

В Иркутской области микроавтобус самопроизвольно съехал в озеро Байкал. В результате происшествия нескольким пассажирам потребовалась медицинская помощь.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Ольхонском районе Иркутской области микроавтобус с пассажирами скатился в озеро Байкал, в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Иркутской области.

Как уточняет прокуратура, инцидент произошел сегодня днем вблизи туристической базы «Тойнак». Транспортное средство с 17 туристами без водителя съехало по склону прямо в воду. Нескольким людям потребовалась медицинская помощь.

Правоохранители сейчас устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Прокуратура взяла контроль ход процессуальной проверки Следственного комитета и, при наличии оснований, примет меры реагирования в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок и дорожного движения.