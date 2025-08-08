Ричмонд
В Ростовской области осудили бывшего сотрудника административной инспекции

Экс-сотрудник административной инспекции Дона получил срок за взятку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области осудили бывшего сотрудника административной инспекции региона, подозреваемого в вымогательстве взятки, сообщают в УФСБ.

По данным ведомства, мужчину задержали с поличным при получении денег от предпринимателя. Чиновник якобы обещал за взятку не привлекать бизнесмена к ответственности за нарушения в работе торговых точек.

Также, по информации следствия, подозреваемый ежемесячно вымогал деньги за покровительство в отношении коммерческой деятельности.

После того, как преступления раскрыли было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки (ст. 290 УК РФ). Ворошиловский районный суд в Ростове-на-Дону приговорил подсудимого к трем годам колонии общего режима. Также был утвержден штраф в 180 тысяч рублей.

