В Ростовской области осудили бывшего сотрудника административной инспекции региона, подозреваемого в вымогательстве взятки, сообщают в УФСБ.
По данным ведомства, мужчину задержали с поличным при получении денег от предпринимателя. Чиновник якобы обещал за взятку не привлекать бизнесмена к ответственности за нарушения в работе торговых точек.
Также, по информации следствия, подозреваемый ежемесячно вымогал деньги за покровительство в отношении коммерческой деятельности.
После того, как преступления раскрыли было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки (ст. 290 УК РФ). Ворошиловский районный суд в Ростове-на-Дону приговорил подсудимого к трем годам колонии общего режима. Также был утвержден штраф в 180 тысяч рублей.
