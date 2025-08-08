В Ростовской области осудили бывшего сотрудника административной инспекции

После того, как преступления раскрыли было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки (ст. 290 УК РФ). Ворошиловский районный суд в Ростове-на-Дону приговорил подсудимого к трем годам колонии общего режима. Также был утвержден штраф в 180 тысяч рублей.