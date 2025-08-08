Умершим пилотом вертолета на Камчатке оказался предприниматель Игорь Кан

О том, что умерший Игорь Кан, также сообщает Telegram-канал 112. Имя погибшего — Игорь К., сообщает РЕН ТВ.
По данным единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Кан занимался бизнесом в сфере прибрежного морского рыболовства — он выступает совладельцем ООО «Сэлмон Фишери» и ООО «Сэлмон Хэтчери» (в обеих у него по 50%). Он также является гендиректором ООО «Сервис Отель и СПА» в Елизово с уставным капитаном более ₽40 млн.
Как сообщил РБК источник в рыбной отрасли погибший предприниматель Игорь Кан не был связан с «крабовым королем» Олегом Каном.
В марте прошлого суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к ряду рыбопромышленников Дальнего Востока на ₽358,7 млрд, среди которых и «крабовый король» Олег Кан. Адвокаты сообщили, что он умер еще в 2023 году и попросили закрыть дело, но обвинение сочло информацию ложной.
У пилота вертолета Robinson произошел сердечный приступ во время полета. Он смог посадить машину на вулкане Крашенинникова, но помощи он не успел дождаться.
Пассажиры вертолета не пострадали, их позднее эвакуировал вертолет Ми-8 МЧС России, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка ведомства.