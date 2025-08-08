Умершим пилотом вертолета на Камчатке оказался предприниматель Игорь Кан

По данным единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Кан занимался бизнесом в сфере прибрежного морского рыболовства — он выступает совладельцем ООО «Сэлмон Фишери» и ООО «Сэлмон Хэтчери» (в обеих у него по 50%). Он также является гендиректором ООО «Сервис Отель и СПА» в Елизово с уставным капитаном более ₽40 млн.