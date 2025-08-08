Два человека пострадали в ДТП с Dodge и Mitsubishi в Самарской области 7 августа

Авария произошла в Красноярском районе губернии. Потребовалась госпитализация, рассказали в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
Сотрудники ведомства узнали о ДТП 7 августа в 21:28. На 1035-м километре трассы М5 «Урал» (около села Белозерки) столкнулись Dodge Challenger и Mitsubishi Lancer. Пострадали два человека. Их отвезли в больницу.
Помимо медиков, на месте происшествия работали правоохранители и специалисты 110-й пожарно-спасательной части. Первые организовали проверку, вторые стабилизировали иномарки и отключили системы электропитания.
Также в четверг в Ставропольском районе Водитель Daewoo Nexia вылетел с дороги и попал в медучреждение.
