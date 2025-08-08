Суд принял новое решение по делу самарского экс-премьера

Сторона обвинения полагает, что Виктор Кудряшов действовал в интересах группы компаний «Волгатрансстрой» (ВТС). С его помощью именно эту контору и привлекли к работам. К тому же предельную стоимость строительства ветки увеличили до 18,4 миллиарда рублей.