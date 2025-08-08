Самарец выжил после столкновения с грузовиком на ул. Земеца

В Самаре сотрудники полиции работали на месте аварии в Кировском районе. Под колеса грузовика попал 65-летний мужчина, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
— По предварительным данным, ДТП произошло в 09:00 8 августа. Водитель грузовика «Volvo» ехал по ул. Земеца в направлении Заводского шоссе. Во время движения он сбил пешехода, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, — отметили в сообщении.
В социальных сетях очевидцы отмечают, что под колесами грузовика оказались ноги пешехода. Пострадавшего госпитализировали. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.