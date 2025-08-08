В Омске пошли под суд организаторы подпольного казино

О направление уголовного дела в суд на организаторов подпольного казино сообщил сегодня, 8 августа, телеграм-канал «Прокуратура Омской области».
Обвинительное заключение утверждено в отношении трех омичей. По версии следствия, они организовали два подпольных игорных дома в Октябрьском и Кировском округах. Дело было организованно с размахом. В казино работали очаровательные девушки-крупье, а техническому оснащению позавидовало бы любое крупное учебное заведение — оперативники изъяли более 100 единиц самой современной компьютерной техники.
Невосполнимая утрата роскошного бизнеса случилась в марте 2024 года, когда «клиентами» заведения выступили сотрудниками УФСБ России по Омской области. Теперь предприимчивых омичей ждет судебная скамья и возможность получить 6 лет лишения свободы.