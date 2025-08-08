В Омске пошли под суд организаторы подпольного казино

Обвинительное заключение утверждено в отношении трех омичей. По версии следствия, они организовали два подпольных игорных дома в Октябрьском и Кировском округах. Дело было организованно с размахом. В казино работали очаровательные девушки-крупье, а техническому оснащению позавидовало бы любое крупное учебное заведение — оперативники изъяли более 100 единиц самой современной компьютерной техники.