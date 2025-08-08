Гиблое место: На стройке в Кишиневе погиб рабочий после падения с высоты — это уже вторая смерть на том же объекте

Трагедия на стройке в Кишинёве: рабочий погиб после падения с высоты.
Вчера, 7 августа, около 10:30 утра на строительной площадке жилого комплекса «Satul German», расположенного в секторе Ботаника столицы, произошёл смертельный несчастный случай.
Погиб 51-летний гражданин Румынии, официально работавший в строительной компании. По предварительной информации, мужчина находился на одном из зданий комплекса на улице Европа, 5, когда при невыясненных обстоятельствах сорвался с 4-го этажа. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Стоит отметить, что это уже не первый инцидент на данной строительной площадке.
16 июня на площадке было найдено тело 43-летнего гражданина Румынии. Тогда в строительной компании сообщили, что смерть наступила в результате остановки сердца. А летом прошлого года пять иностранных рабочих пострадали при обрушении крыши строящегося здания.