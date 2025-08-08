Гиблое место: На стройке в Кишиневе погиб рабочий после падения с высоты — это уже вторая смерть на том же объекте

Погиб 51-летний гражданин Румынии, официально работавший в строительной компании. По предварительной информации, мужчина находился на одном из зданий комплекса на улице Европа, 5, когда при невыясненных обстоятельствах сорвался с 4-го этажа. От полученных травм он скончался на месте происшествия.