В Ростове 19-летнего жителя Таганрога осудили за госизмену

Ростовский областной суд признал виновным в госизмене 19-летнего жителя Таганрога и назначил ему шесть лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет о Николае Чернецком.

Как установил суд, фигурант самостоятельно через Telegram вышел на сотрудников ГУР МО Украины и предложил предоставлять им информацию о дислокации военных подразделений и объектов в Таганроге и его окрестностях, а также другие сведения.

По данным источника «Ъ-Ростов», подросток действовал из «идеологических соображений». «Преступление совершил в 17 лет — только окончил школу, в вуз поступить не успел. Вину признал полностью», — отметил источник.

Фигурант был осужден за государственную измену (ст. 275 УК РФ) к шести годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и обжалован стороной обвинения.