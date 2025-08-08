Аэропорт Сочи закрыли для полетов

Об этом пресс-служба предприятия сообщила в своем телеграм-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи», — говорится в сообщении.
Ранее Росавиация объявила, что полеты запретили в недавно открытом аэропорту Геленджика. На всей территории Краснодарского края действует угроза атаки БПЛА, говорится в приложении МЧС.
Мэр Сочи Андрей Прошунин отдельно сообщил в своем телеграм-канале, что в городе объявили тревогу. Позже он написал, что силы ПВО отражают атаки украинских дронов.
