Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Сочи закрыли для полетов

Временные ограничения на прием и вылет гражданских самолетов введены в аэропорту Сочи.

Источник: РИА "Новости"

Об этом пресс-служба предприятия сообщила в своем телеграм-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи», — говорится в сообщении.

Ранее Росавиация объявила, что полеты запретили в недавно открытом аэропорту Геленджика. На всей территории Краснодарского края действует угроза атаки БПЛА, говорится в приложении МЧС.

Мэр Сочи Андрей Прошунин отдельно сообщил в своем телеграм-канале, что в городе объявили тревогу. Позже он написал, что силы ПВО отражают атаки украинских дронов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше