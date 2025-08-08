В Еманжелинске две девушки избили пенсионерку шваброй и угрожали ножом

Они ударили её швабро й. А потом одна из них, 26-летняя девушка, угрожая ножом, заставила потерпевшую передать ей ПИН-код и банковскую карту. Деньги на сумму 21 тысячу рублей злоумышленницы потратили в магазинах и на маркетплейсах.