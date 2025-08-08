В Еманжелинске две девушки избили пенсионерку шваброй и угрожали ножом

В Еманжелинске полицейские задержали двух девушек, которые избили шваброй 62-летнюю пенсионерку и угрожали ножом, чтобы отобрать банковскую карту. Их подозревают в разбое, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Инцидент случился 18 июля. Однако правоохранителям потерпевшая решила рассказать о случившемся только 7 августа. Оперативники установили, что две леди бабушке были незнакомы. Потерпевшая по доброте душевной впустила их в квартиру зарядить телефон. Оказавшись внутри, девицы задумали похитить у пенсионерки деньги и вещи.
Они ударили её швабро й. А потом одна из них, 26-летняя девушка, угрожая ножом, заставила потерпевшую передать ей ПИН-код и банковскую карту. Деньги на сумму 21 тысячу рублей злоумышленницы потратили в магазинах и на маркетплейсах.
Второй подозреваемой оказалась местная жительница 25 леВ ОМВД России по Еманжелинскому району возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой».