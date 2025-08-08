Иркутские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Бурятии

Подземные толчки в Республике Бурятия происходят все чаще. На этой неделе это уже не первый случай. Землетрясение в Бурятии 8 августа 2025 вновь ощутили местные жители. Об этом КП-Иркутск сообщили в Байкальском филиале «Единой геофизической службы РАН».