Иркутские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Бурятии

Подземные толчки в Республике Бурятия происходят все чаще. На этой неделе это уже не первый случай. Землетрясение в Бурятии 8 августа 2025 вновь ощутили местные жители. Об этом КП-Иркутск сообщили в Байкальском филиале «Единой геофизической службы РАН».
— Землетрясение произошло в 06:42 по Гринвичу, то есть в 14:42 по Иркутскому времени, — рассказали сейсмологи.
Эпицентр находился на территории с координатами 53.62 с.ш. 108.24 в.д. Энергетический класс землетрясения — 9.8. Как уточняют местные жители, это было в 51 километре от села Максимиха, магнитуда составила 3,2 балла.
КП-Иркутск рассказывала, что двумя днями ранее в Бурятии в 26 километрах на северо-западе села Улюхан также было землетрясение. А 4 августа сейсмологи зафиксировали толчки в Северо-Байкальском районе республики.