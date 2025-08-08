В Ростове-на-Дону 19-летнего жителя Таганрога осудили за государственную измену

В Ростове-на-Дону по статье «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ) осудили 19-летнего жителя Таганрога. Информация об этом поступила от УФСБ России по Ростовской области.
По данным следствия, молодой человек через мессенджер Telegram самостоятельно вышел на связь с сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины. Он предложил передавать данные о расположении российских военных подразделений и объектов в Таганроге и его окрестностях.
При задержании и обыске у подозреваемого изъяли средства связи, которые он использовал для передачи информации украинской стороне. Ростовский областной суд признал таганрожца и приговорил к 6 годам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, ранее в Ростове осудили участника украинского националистического батальона.
