Девять человек получили травмы из-за съезда микроавтобуса в Байкал. Двоим из ним сейчас оказывают медицинскую помощь, остальных уже отпустили домой. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре. Напомним, сегодня в Ольхонском районе микроавтобус с 17-ю пассажирами съехал со склона прямо в озеро. Детей среди пострадавших нет.