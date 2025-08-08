Девять человек получили травмы из-за съезда микроавтобуса в Байкал. Двоим из ним сейчас оказывают медицинскую помощь, остальных уже отпустили домой. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре. Напомним, сегодня в Ольхонском районе микроавтобус с 17-ю пассажирами съехал со склона прямо в озеро. Детей среди пострадавших нет.
— Автобус остановился у турбазы «Тойнак», чтобы высадить пассажира. В этот момент водитель покинул салон, чтобы закрыть дверь транспортного средства. Однако он не учел одного — не поставил его на ручной тормоз, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Вероятно из-за этого микроавтобус и поехал вниз. Все обстоятельства и причины инцидента устанавливаются. Следователи проводят доследственную проверку.