Свадебный кортеж незаконно перекрыл улицу Ново-Садовую в Самаре 8 августа

Информация появилась в соцсетях в пятницу днем. Полицейские возобновили движение по участку.

Информация появилась в соцсетях в пятницу днем. Полицейские уже возобновили движение по участку.

На видео можно заметить несколько машин, которые перекрыли дорогу между Загородным парком и ТЦ «Мегасити» в Октябрьском районе города. Позже правоохранители уточнили: это был свадебный кортеж.

«На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Действия граждан пресечены, движение восстановлено. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили представители областного ГУ МВД.

Ранее Госавтоинспекция Жигулевска задержала 28-летнего злостного нарушителя ПДД.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.