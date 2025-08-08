Свадебный кортеж незаконно перекрыл улицу Ново-Садовую в Самаре 8 августа

Информация появилась в соцсетях в пятницу днем. Полицейские уже возобновили движение по участку.
На видео можно заметить несколько машин, которые перекрыли дорогу между Загородным парком и ТЦ «Мегасити» в Октябрьском районе города. Позже правоохранители уточнили: это был свадебный кортеж.
«На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Действия граждан пресечены, движение восстановлено. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили представители областного ГУ МВД.
Ранее Госавтоинспекция Жигулевска задержала 28-летнего злостного нарушителя ПДД.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.