В Башкирии сбитая пьяной женщиной бабушка скончалась в больнице

В минувшие выходные в центре Ишимбая произошло смертельное ДТП. По информации ГАИ по Башкирии, 32-летняя местная жительница, находившаяся за рулем Great Wall в состоянии сильного алкогольного опьянения, на перекрестке улиц Советской и Бульварной сбила пенсионерку.
В ведомстве уточнили, что женщина при повороте на разрешающий сигнал светофора потеряла управление над автомобилем, из-за чего машина вылетела на тротуар, сбив дорожный знак и 84-летнюю пенсионерку. Пожилую женщину с многочисленными травмами экстренно госпитализировали, где она умерла.
Оказалось, что в крови виновницы ДТП содержалось 1,253 мг/л алкоголя.
