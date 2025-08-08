Ричмонд
В Башкирии сбитая пьяной женщиной бабушка скончалась в больнице

На больничной койке умерла пенсионерка, которую сбила женщина за рулем Great Wall.

Источник: Комсомольская правда

В минувшие выходные в центре Ишимбая произошло смертельное ДТП. По информации ГАИ по Башкирии, 32-летняя местная жительница, находившаяся за рулем Great Wall в состоянии сильного алкогольного опьянения, на перекрестке улиц Советской и Бульварной сбила пенсионерку.

В ведомстве уточнили, что женщина при повороте на разрешающий сигнал светофора потеряла управление над автомобилем, из-за чего машина вылетела на тротуар, сбив дорожный знак и 84-летнюю пенсионерку. Пожилую женщину с многочисленными травмами экстренно госпитализировали, где она умерла.

Оказалось, что в крови виновницы ДТП содержалось 1,253 мг/л алкоголя.

