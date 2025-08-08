В Башкирии сбитая пьяной женщиной бабушка скончалась в больнице

В ведомстве уточнили, что женщина при повороте на разрешающий сигнал светофора потеряла управление над автомобилем, из-за чего машина вылетела на тротуар, сбив дорожный знак и 84-летнюю пенсионерку. Пожилую женщину с многочисленными травмами экстренно госпитализировали, где она умерла.