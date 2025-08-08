Миллионер Игорь Кан умер, управляя вертолетом на Камчатке. Что известно

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, Игорь Кан был известен как рыбопромышленник. Он продолжительное время занимался бизнесом в сфере прибрежного морского рыболовства, а также являлся руководителем ООО «Сервис Отель и СПА» с уставным капиталом более 40 млн рублей.
Следователи Камчатского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». По предварительным данным Следственного комитета, сегодня во время экскурсионного полета на двух малых вертолетах по маршруту «Петропавловск-Камчатский — Долина Гейзеров — Вулкан Крашенинникова — Петропавловск-Камчатский» находилось шесть пассажиров. После посадки воздушных судов на вулкане Крашенинникова 59-летнему пилоту одного из них стало плохо. Второй летчик пытался эвакуировать пострадавшего, однако по пути в Петропавловск-Камчатский он скончался.
В МЧС России сообщили, что спасатели ведомства оперативно эвакуировали на спецборте Ми-8 в город Елизово всех остававшихся на месте происшествия.
Ранее телеграм-канал SHOT сообщал, что пилот Robinson совершил экстренную посадку на склоне вулкана Крашенинникова. Инцидент произошел на территории Кроноцкого заповедника. По информации канала, во время полета мужчине резко стало плохо с сердцем. Несмотря на это, он сумел посадить машину.