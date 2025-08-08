Миллионер Игорь Кан умер, управляя вертолетом на Камчатке. Что известно

Следователи Камчатского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». По предварительным данным Следственного комитета, сегодня во время экскурсионного полета на двух малых вертолетах по маршруту «Петропавловск-Камчатский — Долина Гейзеров — Вулкан Крашенинникова — Петропавловск-Камчатский» находилось шесть пассажиров. После посадки воздушных судов на вулкане Крашенинникова 59-летнему пилоту одного из них стало плохо. Второй летчик пытался эвакуировать пострадавшего, однако по пути в Петропавловск-Камчатский он скончался.