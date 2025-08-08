В Башкирии обновили участок дороги Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли

В Башкирии завершили капитальный ремонт 6,5 километров автодороги Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли. Работы выполнили в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном минтрансе.
Дорожники полностью обновили покрытие на трех участках в Благоварском и Буздякском районах. Помимо замены асфальта, специалисты укрепили обочины и нанесли свежую разметку.
Эта транспортная артерия связывает четыре района Башкирии, обеспечивая подъезд к федеральным трассам М-5 «Урал» и Р-240, а также к магистрали М-12 «Восток». Ежедневно по ней проезжают порядка 3,6 тысяч машин, добавили в ведомстве.
