В Башкирии обновили участок дороги Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли

Эта транспортная артерия связывает четыре района Башкирии, обеспечивая подъезд к федеральным трассам М-5 «Урал» и Р-240, а также к магистрали М-12 «Восток». Ежедневно по ней проезжают порядка 3,6 тысяч машин, добавили в ведомстве.