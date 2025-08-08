Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сочи атаковали БПЛА: власти закрыли аэропорт и эвакуировали отдыхающих с пляжей

Над Сочи сбиты два беспилотника. Аэропорт приостановил работу, туристов эвакуируют с пляжей, закрыт пограничный пункт на Псоу.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Аэропорт Сочи временно прекратил прием и отправку рейсов из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. Отдыхающих эвакуировали с пляжей, а пограничный пункт пропуска на границе с Абхазией временно закрыт. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации Mash, над Сочи было сбито два беспилотника, один из которых — в районе курортного поселка Лоо.

В оперативном штабе Краснодарского края попросили людей покинуть пляжные территории и проследовать в укрытия. Сотрудники отелей и санаториев сопровождают отдыхающих.

Также временно приостановлена работа пограничного пункта пропуска на реке Псоу, соединяющего Россию и Абхазию. Воздушное сообщение с Сочи нарушено: самолеты кружат в воздухе, ожидая посадки, а рейсы задерживаются как на прилет, так и на вылет.

55 рейсов перенесено в аэропорту Сочи с момента атаки беспилотников на Краснодарский край.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше