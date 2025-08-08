Сочи атаковали БПЛА: власти закрыли аэропорт и эвакуировали отдыхающих с пляжей

Аэропорт Сочи временно прекратил прием и отправку рейсов из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. Отдыхающих эвакуировали с пляжей, а пограничный пункт пропуска на границе с Абхазией временно закрыт. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации Mash, над Сочи было сбито два беспилотника, один из которых — в районе курортного поселка Лоо.
В оперативном штабе Краснодарского края попросили людей покинуть пляжные территории и проследовать в укрытия. Сотрудники отелей и санаториев сопровождают отдыхающих.
Также временно приостановлена работа пограничного пункта пропуска на реке Псоу, соединяющего Россию и Абхазию. Воздушное сообщение с Сочи нарушено: самолеты кружат в воздухе, ожидая посадки, а рейсы задерживаются как на прилет, так и на вылет.
55 рейсов перенесено в аэропорту Сочи с момента атаки беспилотников на Краснодарский край.