Дело возбуждено после разбойного нападения на отделение почты в Царицыно

«По факту открытого хищения денег в государственном учреждении на ул. Медиков следователем следственного управления УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (“Разбой”). Установлено, что сумма похищенного составила более 4,8 млн руб. Полицейскими продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников», — говорится в сообщении.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что двое неизвестных в масках ворвались в отделение «Почты России» на юге Москвы и угрожая оружием, совершили разбойное нападение, после чего скрылись. Сотрудники «Почты России» не пострадали при ограблении.