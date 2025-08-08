В Свердловской области два подростка на мотоцикле попали в ДТП

8 августа утром на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошла авария. Женщина за рулем Peugeot на перекрестке не пропустила подростков, ехавших на мотоцикле Vento. После чего они столкнулись. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
— Пострадали 17-летний водитель мотоцикла и его 17-летний пассажир. С травмами различной степени тяжести их доставили в Режевскую центральную районную больницу, — передает ведомство.
Женщина, которая управляла иномаркой, не заметила мотоцикл. Ее водительский стаж — 15 лет. В момент аварии она была трезвой. За рулем мотоцикла находился подросток, не имевший водительских прав. Сам транспорт оказался не зарегистрирован. Водитель мототехники был в шлеме, а его пассажир средства защиты не применил.
Подростки — жители Режа. На мотоцикле они решили добраться до места работы в Артемовском. Дети взяли его в гараже у бабушки.
Инспекторы составили протоколы на водительницу иномарки за непредоставление в движении транспортному средству, имеющему преимущество. Кроме того, за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью. Также решается вопрос о составлении протокола на несовершеннолетнего водителя и его родителей.