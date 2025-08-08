В Свердловской области два подростка на мотоцикле попали в ДТП

Женщина, которая управляла иномаркой, не заметила мотоцикл. Ее водительский стаж — 15 лет. В момент аварии она была трезвой. За рулем мотоцикла находился подросток, не имевший водительских прав. Сам транспорт оказался не зарегистрирован. Водитель мототехники был в шлеме, а его пассажир средства защиты не применил.