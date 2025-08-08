В Забайкалье на реке Шилка утонула 40-летняя женщина. Трагедия произошла 5 августа, тело погибшей удалось найти только спустя три дня. Об этом сообщает ChitaMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
— Это произошло в городе Шилка недалеко от от водозаборного сооружения, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Пропавшую женщину искали несколько дней спасатели, полицейские и добровольцы. Сейчас на месте происшествия работают оперативники. Всего с начала гола в Забайкалье утонули 19 человек, все они купались в необорудованных для этого местах.
