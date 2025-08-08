В Башкирии стартуют массовые проверки водителей

На выходных ГАИ Башкирии усилит контроль на трассах республики. Как сообщили в ведомстве, в летний период именно в субботу и воскресенье чаще всего происходят тяжелые аварии со смертельным исходом.
— Сегодня вечером в Октябрьском районе Уфы пройдет спецоперация. Совместно с районной администрацией полицейские проверят соблюдение ПДД молодыми водителями в Нагаево, Жилино и Зинино, — рассказали в Госавтоинспекции.
Особое внимание инспекторы уделят местам массового отдыха за городом. Здесь будут выявлять нетрезвых водителей и несовершеннолетних, севших за руль без прав. К рейдам привлекут максимальное число сотрудников, заверили в ГАИ.
