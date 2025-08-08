Ричмонд
В Дагестане спецназ освободил двух женщин, взятых в заложники

В Дагестане правоохранители успешно завершили операцию по освобождению двух женщин, взятых в заложники бывшим мужем одной из них. Причиной захвата стал имущественный спор после развода.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

В Тарумовском районе Дагестана сотрудники спецназа Росгвардии совместно с полицией освободили двух женщин, которых незаконно удерживал 62-летний местный житель. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Федеральной службы войск национальной гвардии.

Мужчина, вооруженный охотничьим ружьем, взял в заложники свою бывшую супругу и ее сестру. Он требовал приезда районного судьи и представителя прокуратуры считая несправедливым раздел имущества после развода.

Одну заложницу злоумышленник отпустил во время переговоров. Вторую освободили бойцы СОБР «Ястреб-Каспий» в ходе штурма. Злоумышленника обезвредили и доставили в полицию. Освобожденные женщины не пострадали.