В Самаре предпринимателя подозревают в невыплате зарплаты на 650 тысяч рублей

В Самаре возбудили уголовное дело против индивидуального предпринимателя, работающего в строительной сфере. По данным следствия, с января по август 2023 года он не выплатил своим сотрудникам зарплату и другие положенные выплаты. Общая сумма задолженности превысила 650 тысяч рублей.
Дело расследует Ленинский межрайонный следственный отдел СК РФ по Самарской области. Сейчас проводятся следственные действия и принимаются меры, чтобы взыскать деньги и установить все обстоятельства происшествия.
Ранее мы писали, что бывшему вице-губернатору Виктору Кудряшову продлили арест до 12 ноября 2025 года.
